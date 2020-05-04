شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: "الحظر الصارم" مكن مصر من استئناف نشاط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، إن مصر تبدأ المرحلة الثانية من مكافحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من وصول الفيروس للبلد العربى فى وقت متأخر عن أوروبا ، إلا أنها فرضت "حظر صارم" مكنها من بدء المرحلة الثانية فى وقت مبكر واستئناف نشاط السياحة.

وأكدت الصحيفة، أن مصر تبدأ إعادة فتح قطاع السياحة وعمل الفنادق ولكن فقط للعملاء المحليين.

وقالت الحكومة المصرية، إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو، وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس فى توقف نشاط السياحة المصرية الذى يسمهم ب15% في الناتج المحلي الإجمالي مما أسفر عن خسائر تقدر بمليار دولار شهريا، وأوقفت الحكومة رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر التجول ليلا.

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وقالت الحكومة في بيان، إن الفنادق ملزمة بتوفير عيادة وطبيب مقيم حتى يتسنى لها العودة للعمل وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم.

وشملت الاشتراطات تسجيل الضيوف إلكترونيا وإخضاع العاملين لفحوص سريعة للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات وتوفير طابق بالفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر لحالات الاشتباه أو المكتشف إصابتها بالفيروس.

وأوضحت الحكومة إنها ستسمح للفنادق بالعمل بنسبة 50 % من طاقتها اعتبارا من أول يونيو، كما ألزمت الحكومة الفنادق بعدم السماح بإقامة أفراح أو حفلات أو أي أنشطة ترفيهية أو تقديم النرجيلية أو تنظيم "بوفيهات" مفتوحة. وستعتمد مطاعم الفنادق بدلا من ذلك على قوائم أطعمة معدة سلفا وإتاحة مساحات أوسع بين الطاولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا أيضا بدأت اليوم إعادة فتح تدريجى للبلاد، ووضعت ايطاليا شروط منها الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافات الآمنة.