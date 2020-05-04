الأوقاف: بث صلاتي العشاء والتراويح من عمرو بن العاص لليوم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاتي العشاء التراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الاثنين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن الشيخ السيد محمد عبد القادر علي أحد أئمة المسجد، يؤم المصلين في العشاء، ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ الطبيب أحمد نعينع، بنفس ضوابط بثها أمس الأحد.

وأبدت وزارة الأوقاف، اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد، غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، وفق الكشف الوارد إليها، وعدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.

والله الموفق والمستعان.

وقررت وزارة الأوقاف، بث صلاتي العشاء والتراويح يوميا، عبر إذاعة القرآن الكريم، من مسجد عمرو بن العاص، مع اقتصار الأمر على أحد كبار القراء، تختاره الإذاعة يوميا، وإمام المسجد واثنين من العمال.

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