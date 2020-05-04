ارتكبوا 22 حادثا.. الداخلية تضبط تشكيلين عصابيين في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحمة، خلال 24 ساعة، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما (5 متهمين) ارتكبوا 22 حادثا متنوعا. Advertisements وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، نجحت الحملة في ضبط 16 ألفا و393 مخالفة مرورية. وخلال الحملة تم فحص (35) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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