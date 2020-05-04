خلال 24 ساعة.. ضبط 32 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 36 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 32 قطعة سلاح ناري، و 87 قضية مخدرات، وتنفيذ 36062 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين، ارتكبوا 22حادث متنوع، 16 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و151 دراجة نارية مخالفة، و16 ألف و393 مخالفة مرورية، وفحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف، عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.