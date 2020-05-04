شرطة التموين تضبط شخصين حجبا مواد غذائية لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع. نجحت الحملات في ضبط مالك محل لتجارة الأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول (5 طن "دقيق فاخر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. كما ضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (3,700 طن "سكر حر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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