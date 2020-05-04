الداخلية تضبط 6 أشخاص يبيعون كحول وكمامات مجهول المصدر عبر "الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 6 أشخاص لقيامهم بعرض عبوات "كحول إيثيلي، كمامات" مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالقاهرة، والجيزة والإسكندرية والدقهلية.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المدير المسئول عن إحدى الشركات بالجيزة بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية ( كحول إيثيلى) مجهولة المصدر .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه وأقر بقيام مالك الشركة بالترويج لبيع المستلزمات الطبية .

كما أرشد عن ( 2 مخزن تابعين للشركة) وضُبط بها 25 جركن مختلف الأحجام بداخلها مادة شفافة يشتبه في كونها (كحول إيثيلي) و(134) كرتونه تحوى (4082) عبوه مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهره (جيل وسوائل) مجهولة المصدر" كمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

Advertisements

كما رصدت الإدارة قيام أحد الأشخاص- مقيم بالدقهلية بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية ( كحول إيثيلى) مجهولة المصدر .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وضبطه بمحيط سكنه، وبتفتيشه تم ضبط جهاز (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنه تم العثور على (كمية من المواد الكحولية معبئة في 10جركن 20لتر).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وادارة الحساب المشار اليه للترويج لبيع مستلزمات طبية (كحول) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستفادة مادياً جراء ذلك.

كما ضبط 4 اخرين لقيامهم بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية ( كحول إيثيلى) مجهولة المصدر وعقب تقنين الاجراءات امكن ضبطهم بالإسكندرية والجيزة .