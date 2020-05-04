محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، لحيازته (8830 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات، مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبط شرطة التموين والتجارة بمحافظة البحيرة، مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" لحيازته (3690 لتر "كلور") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصديا لـ"كورونا".. إحباط ترويج مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.