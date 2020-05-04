خلال 24 ساعة.. ضبط 1000 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1001 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، لحيازتها (9,080 طن مواد غذائية- و7560 عبوة "زيت طعام) معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت الحملات، مالك محل لتجارة الأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (5 طن "دقيق فاخر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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