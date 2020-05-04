مصر | ضبط 47 قضية تهريب بضائع في شهر أبريل

كثفت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، خلال شهر أبريل الماضي، من جهودها لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها.

جاء ذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة فى نطاق الاختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عن تحقيق العديد من النتائج، من بينها، ضبط (47) قضية تهريب بضائع، (1) قضية سرق، (1) قضية إنتحال شخصية، و101 مخالفة إجراءات جمركية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط ( 29 ) قضية إنتهاء مدة التصريح، وضبط (42) قضية دخول دائرة بدون تصريح، وضبط (8) قضايا عدم حمل تحقيق شخصية، وضبط (2) قضية صيد فى الممنوع، وضبط (17) مخالفة مسطح مائى، وضبط (14) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.