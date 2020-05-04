مصر | سقوط شخصين لترويجهما عملات نقدية مقلدة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط شخصين لترويجهما عملات نقدية مقلدة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لاتهامهما - بالاشتراك مع آخر - بترويج عملات نقدية مقلدة، في الإسكندرية.

كانت أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام (عامل "له معلومات جنائية مسجلة" - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية) بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه بإحدى الأكمنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ، وبحوزته مبلغ ( 40،000 ألف جنيه بعدد 200 ورقة مقلدة من فئة المائتان جنيه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص (صاحب مطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ (3،000 آلاف جنيه بعدد 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه).

بفحص العملات النقدية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من (صاحب مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، والمحبوس حاليًا بسجن برج العرب على ذمة قضية "ترويج عملات وطنية" وأن الأخير قام بالتخلص من الأدوات المستخدمة فى تقليد تلك العملات عقب ضبطه فى القضية المشار إليها، إلا أن المتهمين المضبوطين إحتفظا بالعملات المقلدة خلال تلك الفترة وعدم ترويجها خشية ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.