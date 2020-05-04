مصر | خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ٣٢ سلاحا ناريا و٨٧ قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٢ قطعة سلاح نارى، ٨٧ قضية مخدرات وتنفيذ ٣٦٠٦٢ حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٢ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٢٦ متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، (٦) بندقية خرطوش، (٣) طبنجة، (٢٠) فرد محلى، (١٤٩) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (١٣٨) قطعة سلاح أبيض.

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريبوتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦٠٦٢) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (١٢٣) حكم جناية، (٩٥٣٩) حكم حبس جزئى، (١٨٨٠٢) حبس مستأنف، (٥٧٧٢) حكم غرامة، (11290) حكم مخالفة.

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، من ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (٥) متهمين ارتكبوا (٢٢) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط (٨٧) قضية مخدرات بحوزة (٩٣) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

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