مصر | خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ٣٢ سلاحا ناريا و٨٧ قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ٣٢ سلاحا ناريا و٨٧ قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٢ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٢٦ متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، (٦) بندقية خرطوش، (٣) طبنجة، (٢٠) فرد محلى، (١٤٩) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (١٣٨) قطعة سلاح أبيض.
وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦٠٦٢) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (١٢٣) حكم جناية، (٩٥٣٩) حكم حبس جزئى، (١٨٨٠٢) حبس مستأنف، (٥٧٧٢) حكم غرامة، (11290) حكم مخالفة.
واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، من ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (٥) متهمين ارتكبوا (٢٢) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط (٨٧) قضية مخدرات بحوزة (٩٣) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (٢٧) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٦) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (١٥١) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة (سيارة- 2 دراجة نارية).
وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٦٣٩٣) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٣٥) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٦) منهم.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.