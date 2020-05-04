مصر | بـ350 ألف جنيه.. سقوط شخصين بتهمة الاتجار في النقد بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ350 ألف جنيه.. سقوط شخصين بتهمة الاتجار في النقد بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.

بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص أخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى سرقة السيارات والتحصل على السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيها بالبيع.

بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بمنطقة منشية البكرى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وباستهدافه تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "له معلومات مسجلة")، وبحوزته (رخصة تسيير - توكيل بيع من أحد الأشخاص للمتهم المضبوط - شهادة مخالفات للسيارة "وجميعهم مزورين")، وبالكشف على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "غير خاصة بها" ومنصرفة لسيارة أخرى، وبالكشف على السيارة برقمى "الشاسيه والموتور" تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع (أربعة أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، وكذا التحصل على السيارات المهربة جمركيًا والمجمعة محليًا واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيهم بالبيع، وأقر باستيلائه على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة المضبوطة بحوزته من إحدى السيارات المتروكة بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ثلاثة من المتهمين) وبحوزتهم (2) توكيل بيع سيارات "دون البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية"، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط عدد (8) سيارات مستولى عليها ومجمعة محليًا ومهربة جمركيًا بأماكن إخفائهم وذلك النحو التالى:

تم ضبط سيارة مثبت عليها لوحات معدنية "دون البيانات" والمبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة النزهة،وسيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة الجيزة، وسيارة مثبت عليها لوحات "محلية الصنع ودون البيانات" وتبين تعرضها لحادث سير وهلاكها كليًا وتجميع أجزاء سيارة مماثلة لها "مجمعة نصفين" وتثبيت رقمى "الشاسيه والموتور" الأصليين للسيارة بها، عدد (3) سيارات تبين دخولهم للبلاد عبر "المنافذ الجمركية" وإنتهاء تصريح تواجدهم بالبلاد "مهربة جمركيًا"، عدد (2) سيارة مثبت عليهما لوحات معدنية، وتبين أنهما دون البيانات "مهربة جمركيًا".