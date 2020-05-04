مصر | ضبط شركة صرافة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شركة صرافة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شركة صرافة بمنطقة الساحل، لقيام العاملين بها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الإجنبى – بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة، وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك فى التعامل مع عملاء الشركة فى تلك الوحدة وادخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها فى ذلك المقر.