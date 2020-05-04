مصر | ضبط شركة صرافة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شركة صرافة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شركة صرافة بمنطقة الساحل، لقيام العاملين بها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الإجنبى – بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة، وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك فى التعامل مع عملاء الشركة فى تلك الوحدة وادخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها فى ذلك المقر.
فضلًا عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها، بسؤال المدير التنفيذى للشركة أقر باحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة المشار إليها وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (3،000،000) ثلاثة مليون جنيه مصرى.
وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروع.
تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، سرقتهم كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء، بالقاهرة.
بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم، حال إستقلاله سيارة "ربع نقل" مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة" بالاشتراك مع آخر، خفير بذات الكوبرى، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.
وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بسابقة قيامهما بسرقة كمية من مفصلات وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لعميلهما (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم).
وتم ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت حوالى 3 طن.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.