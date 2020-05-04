مصر | ضبط مخزن بداخله ١٧ ألف لتر سولار مهرب في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مخزن بداخله ١٧ ألف لتر سولار مهرب في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مخزن غير مرخص بمحرم بك بداخله 17 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

أكدت تحريات ومعلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام مالك مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاطًا تجاريًا غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة "بدون ترخيص"، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزنه بقصد الإتجار به فى السوق السوداء، مما يمثل خطرًا داهمًا على المواطنين بالمنطقة السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أمكن ضبطه، وعثر بالمخزن على (كمية قدرها 17000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار") بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع.

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص، لإدارته مجموعة قنوات فضائية غير مرخصة، بالجيزة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث أفلام، مسلسلات، برامج وتقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وكذا عرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.