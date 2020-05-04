أخبار مصر | وزيرا الرياضة والإسكان يتفقدان مشروعات تنموية في بورسعيد الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا الرياضة والإسكان يتفقدان مشروعات تنموية في بورسعيد الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد للقيام بجولة تفقدية لعدد المنشآت والمشروعات التنموية، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقام الوزيران بتفقد مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر"، والمقرر تنميتها بعدد من المشروعات منها إنشاء مدينة رياضية متكاملة الخدمات تضم استاد بورسعيد الجديد ومنشآت شبابية ورياضية، وتنتظر الوزارة قرار التخصيص للأرض بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على موقع الأرض الأنسب للمضى قدمًا في تنفيذها.

ويقام الإستاد الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" بشرق بورسعيد بسيناء، ومن المقرر أن يسع لعدد 40 ألف مشجع، وذلك كأحد مكونات مشروع المدينة الرياضية الجديدة التي تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة على مساحة تبلغ نحو 300 فدان بمدينة بورسعيد الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية الجديدة ومن ضمنها استاد بورسعيد ستكون من أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة الباسلة، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد، التي لا تتواني الوزارة عن تقديم الدعم بمراكز الشباب والأندية بها.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة علي تطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات؛ لإتاحة كافة الخدمات للنشء والشباب التي تمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وتتضمن الجولة التي يقوم بها وزيرا الشباب والرياضة والإسكان تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، ومركز شباب بورفؤاد، ومشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببورسعيد، ومركز شباب الزهور، ومحطة تنقية المياه بالكاب جنوب بورسعيد.

وتأتى الزيارة في إطار متابعة المشروعات التنموية في جميع محافظات الجمهورية والتي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الإنسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حرصت فى خطتها على ضرورة استمرار الرسالة التنويرية لها، وانتقاء الفعاليات التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان، بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم، والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.