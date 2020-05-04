أخبار مصر | بدء امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي

انطلقت الآن المرحلة الثانية من امتحانات الصف الأول الثانوي، وهي المرحلة من الساعة ١٢ حتي الثالثة عصرًا.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي من

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي من هنا

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.