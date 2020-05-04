أخبار مصر | ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن.

وفى إطار هذه التعليمات، شنت مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، - وفقا لبيان صحفي- حملة مكبرة شملت أحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من اللحوم المتواجدة فى الأسواق، وأسفرت عن ضبط طن من الدهون الحيوانية، و150 كيلو جرام من الدواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى، قامت باتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين واعدام المضبوطات بالمجزر الآلى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذه الحملات مستمرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، البدء في إزالة جميع مخالفات البناء بشارع جسر السويس، أحد المحاور المرورية المهمة في شرق القاهرة.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء بعقار مخالف أمام ميدان الألف مسكن، تم بناؤه من دون ترخيص، وتجاوز قيود الارتفاع المسموح به، مؤكدًا عدم التصالح في المخالفة.

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يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد شكل لجنة قانونية ضمت في هيئتها عدة جهات أهمها الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لبحث مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بنطاق حي عين شمس، وترعة الطوارئ بنطاق حي السلام أول.

محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس بنسبة 98٪؜

وفي سياق آخر، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة 48 مليون جنية وهي الأعمال التي تقوم بها المحافظة، في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التي بدأت شهر أكتوبر الماضي، بلغت 98% حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.

وتابع محافظ القاهرة، أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير.

كما تفقد محافظ القاهرة حملة النظافة المكبرة التي استهدفت شوارع 6 أكتوبر وعزيز المصري وأحمد عصمت وعبد الحليم محمود وأحمد عرابي والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة والرتش من الشوارع.