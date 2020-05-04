أخبار مصر | غرفة صناعة الملابس الجاهزة تُقدم خصومات بـ434 منفذًا للصحفيين والأطقم الطبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر غرفة صناعة الملابس الجاهزة تُقدم خصومات بـ434 منفذًا للصحفيين والأطقم الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، موافقة 15 شركة على تقديم خصومات للصحفيين والأطقم الطبية، بـ 434 منفذًا، استجابة لمبادرة "بوابة روزاليوسف"، "المعرفة وقاية.. الشائعة خيانة"، "الصحفيون والإعلاميون.. مقاتلون في معركة الوعي"، التي توجه الشكر لمؤسسات الدولة المصرية وجيش مصر الأبيض، لما يُبذل من جهد في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال "عبدالسلام" إنه تم توجيه الدعوة لشركات، أعضاء بالغرفة، لتقديم خصومات حتى نهاية العام، لأعضاء نقابة الصحفيين، وأعضاء نقابات المهن الطبية، تقديرًا لجهودهم، سواء على جبهة التوعية من قبل الصحفيين والإعلاميين، أو على خطوط المواجهة الأولى للوقاية والعلاج، التي يقوم بها الأطباء والتمريض والصيادلة، ومختلف الأطقم الطبية.

وأوضح "عبدالسلام" أن المبادرة يستفيد منها قرابة ٧ ملايين من أعضاء النقابات وأسرهم، وهذا يدعم في الوقت ذاته، الصناعة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار التعاون مع مبادرة أطلقها الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف"، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لإعلاء قيمة المعرفة، في مواجهة الشائعات، وتعظم من قيمة دور الإعلام في معارك بناء الوعي العام، والوعي الصحي، إلى جانب جهود جيش مصر الأبيض، وما تلاها من مخاطبة لغرفة الصناعة للتعاون في تقديم خصومات، ودعم المنتجات المصرية.

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ومن جانبه، وجه "عبدالمجيد" الشكر لرئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومجلس إدارتها، لدورهم الوطني في دعم الصناعة المصرية، واستجابتهم السريعة، لتقديم ميزة نوعية في شكل خصومات على مشتريات المقاتلين في معارك الوعي، والمقاتلين في جبهة مواجهة "كورونا" في المستشفيات، مؤكدًا أن الصحافة والإعلام، دورهما بالغ الأهمية في بناء حصون الوعي، لدعم جهود مصر والإنسانية في مواجهة جائحة "كورونا".

وأعرب "عبدالمجيد" عن تقديره لإدارة مصر الاحترافية، بمختلف مؤسساتها، لأزمة الجائحة غير المسبوقة عالميًا، وما حققته المؤسسات كافة من إنجازات، وفي القلب منها، جيش مصر الأبيض، داعيًا في الوقت ذاته دعم الصناعة المصرية، لما لها من دور في تعزيز قوة الاقتصاد المصري المتنامي في السنوات الخمس الأخيرة.

وأرسل رئيس الغرفة، خطابات إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، والمستشار محمد فكري الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة، والدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، وجميع نقباء نقابات المهن الطبية، يُعرب خلالها عن تقديره لجهود أعضاء تلك النقابات، وما تقدمه المبادرة لهم.

وأكدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الشركات المساهمة في المبادرة، عددها 15 شركة، عبر 434 منفذًا، تقدم خصومات لأعضاء نقابات الصحفيين، والمهن الطبية وأسرهم، تتراوح بين 15- 25%، ويتم إعلان المنافذ عبر نسخة إلكترونية تُسلم للنقابات بأسماء الشركات وعناوين أفرعها، ونسبة الخصم المقدم من كل شركة.