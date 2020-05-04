أخبار مصر | "المتاحف التخيلية".. محاضرة "أونلاين" للأعلى للأثار

تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بالمجلس الأعلى للآثار يوم الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٠، محاضرة جديدة بعنوان "المتاحف التخيلية " من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة، في بيان صحفي، إن المحاضرة يلقيها الدكتور محمد إسماعيل نائب مدير مركز توثيق التراث بمكتبه الإسكندرية.

وأشارت إلى أنه قد يلجأ البعض إلى استخدام المتاحف التخيلية بدلا من الزيارات الواقعية للمتحف؛ خاصه فى الظروف التى يمر بها العالم من تفعيل إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث تتناول تلك المحاضرة تعريف الجمهور بطبيعة المتاحف التخيلية، وأنواعها، والتقنيات الرقمية المستخدمة بها، كما سيتم عرض لأمثلة محلية وعالمية لتلك المتاحف.

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ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصه بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من هنا

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسله المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.