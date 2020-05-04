شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من طفح الصرف الصحي بحي المساعيد بالعريش.. ومسؤول يرد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى أهالي حي المساعيد بمدينة العريش من الطفح المتكرر لمياه الصرف الصحي، وتكوين برك من مياه الصرف حول العمارات السكنية وفي المناطق الفضاء والمتخللات السكنية.

يقول محمد محسن، أحد الأهالي، إن «طفح مياه الصرف متكرر من مطابق الصرف الصحي وغرف التفتيش، بسبب الضغط الكبير على الشبكة وعدم وجود ميول مناسبة لمواسير الصرف الصحي، وعدم تغطية غرف التفتيش بأغطية مناسبة ومطابقة للمواصفات».

وأضاف «محسن»، أن «مياه الصرف تكوَن برك حول العمارات السكنية، ما يساعد على وجود روائح كريهة وانتشار الذباب والناموس، بجانب عدم تمكن القاطنين في العمارات السكنية من فتح النوافذ والتحرك بين العمارات»، مطالبا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع حلول مناسبة للمشكلة تتمثل في تعلية مطابق الصرف وغرف التفتيش وإغلاقها بأغطية مناسبة، بجانب قيام مجلس المدينة برفع كفاءة المتخللات والأماكن الفضاء حول العمارات من خلال شركة النظافة ومعدات مجلس المدينة.

بدوره، أكد أسامة إبراهيم، رئيس حي المساعيد، أنه وردت شكوى بوجود انسداد وطفح لخط الصرف الصحي بالعمارات السكنية أرقام 84 ،85، 86 ،87، حيث تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي لإزالة أسباب الشكوى.

وأضاف أن فريق الصرف الصحي حضر للمنطقة وتم تسليك مطابق التفتيش وسحب مياه المجاري من المنطقة المحيطة بالعمارات السكنية، بجانب رفع كفاءة المنطقة عن طريق سيارة النظافة والعاملين عليها.

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طفح الصرف الصحي بحي المساعيد بالعريش

طفح الصرف الصحي بحي المساعيد بالعريش