شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يؤكد مجددًا: حركة الملاحة لم تتأثر بتداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، مجددًا تأكيده على أنها لم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «ربيع» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إحصائيات الملاحة سجلت خلال شهر إبريل ٢٠٢٠ عبور 1731 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1580 سفينة خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق151سفينة بنسبة زيادة قدرها 9،6 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر إبريل من العام الجاري 101,8 مليون طن مقابل 98,3 مليون طن من العام الماضي بفارق 3,5مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3,6 % .

وأوضح أن قناة السويس حققت خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2020 زيادة قدرها 2% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات الهيئة مليار و907 مليون دولار مقارنة بـ مليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 38 مليون دولار، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة سجلت خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020 زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 8،7% بواقع 6563 سفينة مقابل عبور 6038 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 525 سفينة، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة خلال الثلث الأول من عام 2020 بنسبة 7,3% بواقع 408,6 مليون طن، مقارنة بـ 380,9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 27,7 مليون طن.