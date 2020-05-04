شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث مستشفى عزل بالإسكندرية جاهز لاستقبال مصابي كورونا الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محمد إبراهيم، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي الجديد، والذي تم إنشاؤه بمقر المدن الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، جاهزية 600 غرفة لاستقبال مرضى الفيروس.

وأوضح «إبراهيم»، لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر أن يتم استقبال المرضى، الأسبوع الجاري، بعد تشغيله رسمياً كثالث مستشفى عزل في الإسكندرية، إلى جانب مستشفى العجمي المركزي، والمدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية.

وأشار إلى أن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، أجرى جولة تفقدية للمدن الجامعية، مساء أمس، للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لافتا إلى أن وكيل الوزارة أكد، خلال الجولة، على جاهزية المستشفى الميدانى المؤقت بكافة متطلباته لاستقبال مرضى كورونا، كما اطمأن على مستوى تدريب الفريق الطبى والتمريضى والفنيين للتعامل مع الحالات المرضية.

ولفت إلى أن المستشفى يستقبل القادمين من مستشفيات العزل من أصحاب الحالات البسيطة التي تتطلب قضاء فترة نقاهة وانتظار نتيجة تحليل العينة الثانية تمهيداً لخروجهم بعد تعافيهم تماماً من الفيروس.

وأضاف رئيس الفريق الطبى الجديد: «نعمل جميعاً على حماية المواطنين من الإصابة بفيروس وكورونا المستجد، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم»، مؤكدا أن الجميع يسعى إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

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