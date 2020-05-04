شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بكورونا، بينها 4 حالات جديدة بمركز العدوة، وحالتان بمركز بني مزار، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الحجر الصحي بملوي.
من جهته، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن تتابع تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم رش وتطهير 9182 مبنى من المنشآت الحكومية، و41554 من المنازل، و12025 من الشوارع والميادين.
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