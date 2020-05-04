شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تطلق مبادرة لبيع «اللحوم الأورجانك»: «الكيلو بـ100 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة قناة السويس مبادرة جامعية لبيع اللحوم بسعر التكلفة بقيمة 100جنيه للكيلو من عجول وماشية كلية الطب البيطري بالجامعة ومزارعها بالإسماعيلية.

وقالت الدكتورة داليا منصور حامد، عميد طب بيطري، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، كلفت بذبح عجلين كل أسبوع وبيع لحومهما للمواطنين بمنفذ بيع خاصة داخل الجامعة بسعر التكلفة، وبقيمة لا تزيد عن 100جنيه للكيلو في إطار خدمة المجتمع.

وشددت عميد الكية على ما وصفته بـ«اللحوم الأورجانك»، التي تخضع لمعاير علمية وبحثية قبل الذبح الذي يتم داخل مجزر الكلية بإشراف أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن «البيع للمواطنين والعاملين بالجامعة وليس للجزارين أو أي شركات لحوم، لأن الهدف هو تخفيف العبء عن المواطنين، وتم تحديد يوم الأحد من كل أسبوع لبيع اللحوم».

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، أن المبادرة تأتي في إطار عدد من المبادرات الجامعية للتخفيف عن المواطن في ظل أزمة كورونا، والظروف الاقتصادية الناتجة عنها، مشيرة إلى أن هناك مبادرات لبيع المطهرات والمنظفات بكلية العلوم بسعر التكلفة بالجامعة لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية حول نماذج تعقيم هندسية جارى بحث إماكنية تطبيقها.