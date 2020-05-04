شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: «صوتك مسموع» تلقت أكثر من 6 آلاف شكوى حول «كورونا» خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن «مبادرة صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة، استقبلت خلال شهر أبريل الجاري نحو 13089 رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 2035 شكوى، وتم الرد على 1568 شكوى بنسبة 77 % وجارى حل 467 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات.

وأضاف «شعراوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المبادرة تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى أبريل الماضى أكثر من 141 ألف و212 رسالة منها 32 ألف و897 شكوي وتم حل 31 ألف و562 شكوى بنسبة 95.9 % وجارى حل باقى الشكاوى.

واستعرض الوزير تقرير الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة فيما يخص جهود مبادرة «صوتك مسموع» لحل شكاوي المواطنين خلال شهر أبريل الماضى وسرعة الاستجابة لها، حيث أكد التقرير إن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي ( أسوان – الفيوم – بورسعيد – بنى سويف – الجيزة – القليوبية )

وأوضح التقرير تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1100 شكوى والإشغالات 646 شكوى ومخالفات البناء 146 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 94 شكوى والفساد 28 شكوي و11 مقترحاً تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة صوتك مسموع وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، مؤكداً على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى في تقييم قيادات الإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشددا على كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

في السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تلقت مبادرة «صوتك مسموع» منذ منتصف مارس الماضى وحتى نهاية أبريل 2020 حوالى 6660 شكوي ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.

وأوضح «شعراوي» أن المبادرة تتلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد التي أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

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وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة «صوتك مسموع» بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

ودعا المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس أب» ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .