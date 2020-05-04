شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي لمزاولة نشاط تعليمي بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيان وهمي باسم «شركة ستارز للخدمات التعليمية» بالمقر الكائن في (مبنى النماء – الدور الخامس امتداد شارع رمسيس- الحي السادس مدينة نصر)، لقيامها بمزاولة نشاط تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، حيث زعمت المنشأة إلحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بكليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وغيرها مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء الطلاب.

وقام الوزير بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق هذه المنشأة، وكذا إحالة محضر لجنة الضبطية القضائية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها.

ووجه عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تزاول العملية التعليمية بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية حفاظًا على مصالح ومستقبل أبنائهم وضمانا لعدم التلاعب بهم، والالتزام بما هو مسجل على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.