شكرا لقرائتكم خبر عن عيار ٢١ بـ٧٤٣ جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا، اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار، أمس.

وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب، اليوم، سجلت ١٧٠١ دولار للأونصة عالمياً، ليسجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ في الصاغة المصرية ٧٤٣ جنيها، بينما سجل «عيار ١٨» ٦٣٥ جنيها، وسجل عيار ١٤ نحو ٤٩٥ جنيها للجرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٦٠ جنيها.

وقال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجعاً واضحاً في المبيعات منذ فترة ولكن مع تطبيق ساعات الحظر أصبحت السوق تعاني من انعدام وجود رغبة في الشراء خاصة أن نشاط مبيعات سوق الذهب عادة تبدأ في الفترة المسائية.

وأوضح «نجيب» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن وقف حركة الطيران والسياحة ساهمت في مضاعفة ركود الأسواق، موضحاً أن هذه القطاعات كانت تساهم جزئياً في نشاط مبيعات الذهب في مصر خلال الفترة الماضية في ظل عزوف المستهلك المحلي عن التعامل مع سوق الذهب نظراً للوضع المادي.

وتوقع انتعاش السوق جزئياً في النصف الثاني من رمضان مع استعداد بعض الأسر للاحتفال بالزيجات الجديدة.

في المقابل شكك أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، في إمكانية نشاط السوق في النصف الثاني من رمضان مع استمرار تطبيق منع التجمعات وتراجع حركة الزيجات الجديدة وبالتالي شراء الشبكة الذهب كما هو معتاد في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ما دفع البعض إلى تأجيل الاحتفال بإقامة الأفراح والحفلات وهو ما سينعكس سلباً على سوق الذهب.

وتوقع أن تتجه الأسعار العالمية للارتفاع خلال الفترة المقبلة في ظل اتجاه الصين إلى شراء كميات كبيرة منه.

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وأوضح أن زيادة أسعار الذهب في السوق العالمية خلال الفترات الماضية جاء مدفوعاً باتجاه الصين نحو عمليات الشراء المكثف ما زاد من الطلب عليه.

وقال إن حركة الأسواق «معدومة» بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن السوق كان يعاني منذ فترة من ركود ولكن الآن هناك توقف تام لحركتي البيع والشراء نتيجة زيادة الأعباء المالية على الأسرة.