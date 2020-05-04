شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يجتمع بشركات مقاولات تتعامل مع الوزارة لمناقشة مشروع تأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بحضور الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى وعدد من قيادات ومهندسي الوزارة مع المقاولون المتعاملين مع أجهزة الوزارة المختلفة بالوجه البحرى وذلك لمناقشة مشروع تأهيل الترع وآلية التنفيذ والمعوقات التى تواجههم بمختلف محافظات الجمهورية.

أوضح وزير الموارد المائية والرى، أن تبطين الترع من المشروعات التي تحتاج الى عمالة كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة في القضاء على البطالة، مضيفا أنّ من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

يشار إلى أن وزارة الرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الاعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لحوالي 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع، لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بالمحافظات.

أوضح رئيس مصلحة الرى، أنه يتم حاليا حصر كامل للقطاعات المتعبة التى تحتاج الى تأهيل لتوقيعها على خرائط وتجهيز العقود الخاصة بها فى أقرب وقت بعد تكليفات وزير الرى مع مراعاة وضع الزمام التصميمي والزمام الفعلي لكل ترعة عند الاختيار طبقا للأولويات .



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