انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المحافظات والمدن تشهد اليوم الاثنين استمرار في ارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين.

وأضاف شاهين لمصراوي، أنه بداية من غد الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة عن المعدل الذي وصلت له يومي السبت والأحد الماضيين، لتتراوح على القاهرة بين 26 و27 بدلا من 32 درجة، وتسجل على السواحل الشمالية 23 درجة وشمال الصعيد 32 وجنوب الصعيد 36.

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وتابع: "تراجع درجات الحرارة سيكون مؤقت لمدة 48 ساعة فقط"، لافتًا إلى أنه بداية من الخميس المقبل سترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة، سيكون هناك نشاط في حركة الرياح بأغلب المحافظات، ما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة، وتكون حركة الرياح مصاحبة للرمال والأتربة على بعض الطرق المؤدية لمحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بجانب اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ولكن بشكل خفيف قد يكون غير مؤثر على الأنشطة البحرية.

وأوضح أنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق وأجزاء من القاهرة، غدا الثلاثاء ولمدة يوم واحد فقط.