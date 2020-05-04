مسئول بالزراعة: زراعة 80 ألف فدان قطن الموسم الحالي.. وعدم التسويق سبب الانخفاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

توقع الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، انخفاض المساحة المنزرعة من القطن هذا العام، بالرغم من طرح سلالات جديدة هي "جيزة 94، 95،96"، التي تتميز بمدة زراعة لا تنجاوز 170يوما فقط.

وقال مسعد، في تصريح خاص لمصراوي، إن المساحة المنزرعة من القطن حتى الآن بلغت 80 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن عدم تسويق المحصول العام الماضي وراء التراجع.

Advertisements

وأضاف أن الخريطة الصنفية للـصناف لم تتغير، أي أن الأصناف القديمة موجودة، لافتا إلى إنتاج أصناف جديدة على رأسها 94 طول التيلة المخصص للوجه البحري.

وتابع:"هذه تعد التوقعات الأولية خصوصاً، وأن معظم مزراعي القطن يبدأون في الزراعة عقب حصاد القمح"، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة في الإنتاجية بل في سعر بيع المحصول وتسويقه.

وأشار مدير معهد بحوث القطن، إلي طرح الوزارة أصناف جديدة هي جيزة 94 ذات الإنتاجية العالية تصل 12 هكتار بالوجه البحري، وجيزة 95 فائق الطول بالوجه بالقبلي، لافتا إلى أن الأصناف مبكرة النضج والإنتاجية ولذلك يفضلهم المزارع.