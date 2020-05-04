وزير العدل ينتدب 50 باحثا قانونيا للعمل بإدارات التفتيش الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا بندب ما يقرب من 50 مديري وأعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني للمصلحة لمدة عام أو تاريخ إحالتهم للمعاش أيهما أقرب.

ووفقا لقرار وزير العدل سيتم ندب كل من، كامل رمضان للعمل كمدير عام لإدارة التفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى، ويعاونه كل من سيد رمضان سليمان، وطارق لطفي كوكيلين لمدير عام الإدارة، بالإضافة إلى 20 آخرين كأعضاء بالإدارة.

كما تم ندب السيد سلامة كمدير عاما للإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ويعاونه السيد فرج كوكيل المدير العام، بالإضافة الى 19 عضو آخرين.

أما فيما يتعلق بالإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي فقد قرر وزير العدل ندب كل من عاطف عبد الموجود كمدير عام الادارة وعمرة العربي وكيلا له فضلا عن ندب 7 أعضاء اخرين للعمل بإدارة التفتيش.