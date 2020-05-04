رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارا بإنشاء 3 نيابات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرارين رقمي 153 و154 لسنة 2020 المتضمنين إنشاء نيابات كفر الزيات، وبسيون، وميت غمر، القسم الثاني، مع تعديل مسمى نيابة ميت غمر الحالية لتصبح ميت غمر القسم الأول، كذا تعديل اختصاصات نيابات طنطا الحالية ونيابة قطور.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يأتي ذلك في إطار جهود المستشار عصام المنشاوي ورؤيته للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية لتحقيق العدالة الناجزة.

وتختص نيابة ميت غمر القسم الأول بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر والقرى التابعة لها.

Advertisements

تختص نيابة ميت غمر القسم الثاني المستحدثة بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر الذين لا تختص بهم نيابة ميت غمر القسم الأول، ويكون مقرها مركز ميت غمر.

كما تختص نيابة كفر الزيات بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة كفر الزيات والقرى التابعة لها ويكون مقرها مركز كفر الزيات.

وتختص نيابة بسيون بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة بسيون والقرى التابعة لها ويكون مقرها مركز بسيون.

ومن المقرر أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من 16 مايو الجاري.