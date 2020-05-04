شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل البرلمان» توافق على اتفاق تعاون لتطوير الخط الثانى للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق التعاون بين مصر - ممثلة فى «الهيئة القومية للأنفاق» وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى للمترو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يناير الماضى.

وتستهدف الاتفاقية المقدرة بمليون و200 ألف يورو، تطوير الخط الثانى للمترو، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين الخدمة بشكل أفضل لما فيه مصلحة المواطنين.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين مصر - ممثلة «فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر» وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط (طنطا - المنصورة - دمياط)، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير الماضى.

وبناءً على الاتفاقية، وافق بنك الاستثمار الأوروبى على استخدام منحة بقيمة مليون و500 ألف يورو لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ الدراسات التحليلية التكميلية لتحديث خط طنطا- المنصورة- دمياط.

كان أعضاء اللجنة قد بدأوا اجتماعهم بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع قبل أيام فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وقال «عبدالواحد»: «هذه العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعات الإجرامية لن تزيدنا إلّا ثقة فى القيادة السياسية ووقوفنا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، والشعب المصرى كله ثقة فى قدرة أبطال القوات المسلحة والشرطة على تطهير سيناء والثأر للشهداء الأبرار».

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