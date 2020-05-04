شكرا لقرائتكم خبر عن «الشهر العقارى» يواصل العمل بـ8 خدمات للجمهور.. والمحاكم تنظر قضايا الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، الأحد، تقديم الخدمات التى استؤنف العمل بها الأسبوع الماضى، بالإضافة لخدمتين جديدتين بدأت جميع المكاتب تقديمها، كعودة للعمل جزئيًا بشكل تدريجى، ليرتفع عدد الخدمات المقدمة للجمهور لـ8 خدمات منذ استئناف العمل فى 26 إبريل الماضى، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يتضمن تخفيف الإجراءات عن المواطنين، وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا، مع ضرورة الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا».

وتتضمن الخدمات التى تقدمها مكاتب الشهر العقارى إثبات التاريخ للمحررات، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص (صرف المعاش، والإقرارات)، بالإضافة إلى عقود بيع السيارات، والتوكيلات الخاصة بأنواعها كافة.

وشهدت معظم مكاتب التوثيق والشهر العقارى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، منذ فتح المكاتب أبوابها صباحًا، فى صورة تبدو عودة الأمور لطبيعتها، وتواجد العشرات من الراغبين فى إنهاء مصالحهم أمام المكاتب من الخارج فى انتظار دورهم، فيما جلست بعض السيدات على المقاعد بالخارج أيضًا، والتزم البعض بارتداء الكمامة كإجراء احترازى منعًا لنقل عدوى «كورونا».

ووضعت المكاتب على مستوى الجمهورية، ملصقين ورقيين؛ أحدهما يؤكد عدم دخول المواطنين دون ارتداء (الكمامة والجوانتى)، فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، والثانى يوضح الخدمات الـ8 التى يقدمها المكتب للمواطنين.

من جهة أخرى، واصلت المحاكم الابتدائية، تطبيق قرار وزير العدل باستمرار تأجيل نظر الدعاوى المنظورة أمامها، مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلام الوراثة، ونظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، ونظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.

كما شمل الاستثناء، نظر الطعون بالنقض فى قضايا الجنح، بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة، وهى القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء، لتكون بداية الإجراءات التى اتخذتها المحاكم تمهيدًا لعودة العمل، وفقًا للمعطيات التى يحددها مجلس الوزراء.

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