شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» للمحافظين: تسوية المبانى المخالفة بالأرض لعدم تكرار المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائى والبناء على الأراضى الزراعية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالتصدى بكل حسم لمحاولات بعض المواطنين بالقيام بالتعديات واستغلال الظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، إنه تلقى تقريراً، أمس، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النجاحات التى حققتها المحافظات منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى 25 مارس الماضى، مشيرًا الى أن الدولة نجحت خلال الأيام الأربع الماضية فى استراداد 300 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها، حيث تم تنفيذ 447 حالة إزالة لتلك التعديات واستردادها كاملة.

وأضاف أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت فى إزالة 3553 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة حتى 2 مايو الجارى، كما تمت إزالة 129 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 384 فدانا ليصل إجمالى الإزالات 778 بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة، على مساحة 7499 فدانا، كما تم إزالة 4675 حالة لمخالفات البناء على مساحة 477 ألف متر مربع، كما تمت إزالة 1258 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 300 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين يصل إجمالى الإزالات 9231 إزالة على مساحة 2170 فدانا.

وكلف الوزير المحافظين بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال عمليات إزالة التعديات، وألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو اثنين من المبنى المخالف ولكن لابد من تسويته بالأرض خلال الإزالات حتى لا تتم إعادة المخالفات مرة أخرى.

وأشاد الوزير بما حققته المحافظات من جهود كبيرة فى استرداد حقوق الدولة كاملة فيما يخص التعديات على أملاك وأراضى الدولة خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة استمرار عمل كافة الأجهزة المحلية بكل قوة فى هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أى مخالفة والتصدى بكل قوة وحسم لأى تعديات وفى ظل الدعم الذى تقدمه القيادة السياسية والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات فى هذا الشأن.

وفى سياق آخر واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شن حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المحافظات، أمس، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

ففى البحيرة، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 21 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو والدلنجات والمحمودية وبدر ورشيد وشبراخيت على مساحة نحو 8028 مترًا مربعًا. وأوضح «آمنة» أنه تم تنفيذ 5 قرارات فى إدكو تعدٍ بالبناء على أرض زراعية، و4 قرارات بناء مخالف فى رشيد، و7 قرارات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية فى شبراخيت، و5 قرارات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى مراكز المحمودية وبدر والدلنجات.

وفى المنوفية، قال المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن إجمالى الإزالة بنواحى المحافظة بلغ (162) حالة بمساحة (14 سهما و8 قراريط و6 أفدنة) خلال شهر إبريل.

وفى أسيوط، استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ما حققته المحافظة من معدلات متقدمة فى تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز والمدن والقرى. وأضاف محافظ أسيوط أنه تمت إزالة 2502 حالة تعدٍ خلال شهر وسط استمرار تلك الحملات لإزالة جميع التعديات بنطاق المحافظة والتصدى بمنتهى الشدة والحزم لكافة التعديات ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع أزمة كورونا المستجد وتحرير محاضر «جنح طوارئ» وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وفى الشرقية، واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية حملاتها اليومية ضد المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى بنطاق المحافظة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى أو تبوير الأراضى الزراعية واستغلال بعض المواطنين الظروف الاستثنائية الحالية وفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات فى المهد.

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من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ إزالة ٢٧٣ حالة بناء مخالف بمساحة ٣٧ ألفا و٤٥٦ مترا و٥٦٦ حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة ٢٣ فدانا و٨ قراريط و٢٠ سهما وذلك منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بشن حملات مُكبرة على مدى الساعة وعدم التغافل عن أى تجاوزات ويتم المرورعلى كافة الشوارع والأحياء والقرى والعزب لرصد أى مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فوراً.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى، إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أزالت عدد 8 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، منها حالة تعدى على أملاك الدولة منها حالة تعدٍ بقرية بنى حميل على مساحة 100 متر بقرية الغنمية، وإزالة 100 متر تعدٍ بقرية السمطا، كم قام مركز ومدينة أخميم بحملة إزالة فورية وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثانى بأحد المنازل بنجع البراهمة التابع لقرية الكولة على مساحة 100 متر، وتمت مصادرة الأدوات والمعدات المستعملة، كما تمت إزالة فورية ليلا لأعمدة الدور الثانى العلوى بشارع مختار الشريف، وتمت مصادرة الأدوات والمعدات المستعملة لمساحة المنزل البالغة 100 متر مربع.

وفى المنيا، أزالت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا 34 حالة تعدٍ بالبناء منها 19 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1898 مترا مربعا، و13 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 1355 مترا مربعا، وحالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 9 أمتار مربعة، وحالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك دولة على مساحة 12 سهما، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمبانى، خلال الفترة من 25 مارس الماضى، وحتى السبت 797 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 2841 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و1731 حالة إزالة مبانى بمساحة 181368 مترا مربعا.