شكرا لقرائتكم خبر عن متحدو الإعاقة الأكثر تضررًا من «كورونا».. ونظام المكافأة مهم لرعاية الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد الأطفال متحدو الإعاقة الأكثر تضررًا من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول لمكافحة فيروس «كورونا» خصوصًا مع صعوبة اعتيادهم على مثل تلك الإجراءات التى لم يتعودوا عليها.

«الحرمان من التدريبات الرياضية لبطلة عالم أمر شبه مستحيل» بتلك العبارة وصفت صفاء مصطفى والدة الطفلة لبنى مصطفى محمود، بطلة العالم فى السباحة، المرارة التى تعيشها ابنتها فى عصر كورونا.

وأضافت «صفاء» لـ«المصرى اليوم»: مع بداية الحجر منذ شهرين، أصبحت لبنى غير قادرة على ممارسة رياضتها المفضلة «السباحة»، والتوقف عنها يعتبر أمرا شبه مستحيل لأنها شىء أساسى فى حياتها، مشيرة إلى أنه يوجد الكثير من الأشياء حرمت منها ابنتها فى الحجر المنزلى مثل الأجهزة الرياضية والتواصل مع المدربين ما نتج عنه كسل فى ممارسة التدريبات، لافتة إلى أنه كان من الصعب إقناع ابنتها بفكرة الحجر المنزلى للوقاية من الفيروس، الامر الذى جعلها تفكر فى بدائل كالرسم، وصناعة الحلى والمشغولات اليدوية، والمشى فى الصباح الباكر حول المنزل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

لم يختلف الحال كثيرا مع «نورهان عاطف» بطلة تنس الطاولة والسباحة، والحاصلة على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية فى عامى ٢٠١٨، ٢٠١٩، والفائزة بعدد من الميداليات الذهبية على مستوى العالم منذ عام ٢٠١٦.

تعانى نورهان من إعاقة ذهنية، وتقول رضا محجوب والدة نورهان، إن ابنتها كانت دائمة التردد على الأنشطة لأنها تقوم بممارسة أكثر من رياضة، وكذلك عدد من الأنشطة الاجتماعية حيث عملت كعارضة أزياء، وراقصة بإحدى فرق الفنون الشعبية، وأضافت الأم لـ«المصرى اليوم» أنه عقب التوقف عن ممارسة حياتها الطبيعة لابنتها، قررت البحث عن بدائل كممارسة التمرينات الرياضية عن طريق مشاهدة مقاطع عن طريق الإنترنت، وكذلك ممارسة الهوايات كالطبخ وسماع الموسيقى.

وعلى الضفة الأخرى للنهر، لم يقتصر الأمر على التدريبات الرياضية والأنشطة الاجتماعية مع «على محمود» والد الطفل أحمد على الذى يعانى من التوحد، الذى قال لـ«المصرى اليوم»: إن إغلاق المراكز الصحية المتخصصة فى تنمية مهارات مصابى التوحد، كان له تأثير نفسى كبير على صحة ابنه النفسية والجسدية، لأن الجلوس للمنزل بالنسبة له يعتبر كارثة كبيرة.

وقال الدكتور أحمد العاصى، أخصائى الصحة النفسية والعقلية: «يعتبر الخروج واللعب والحركة هى أهم أولويات الطفل فى الحياة، زى ما أى حد فينا شغله وتحقيق ذاته بالعمل، أو فى أى شىء، هو أهم شىء عنده، فالطفل يستشعر أنه تم سلب حاجة مهمة جدًا من حياته».

Advertisements

وأضاف «العاصى»: «الطفل المعاق بيكون أكثر تأثرًا»، مؤكدًا أن نظام المكافأة من أهم النقاط فى رعاية الطفل، فيجب أن تكون المكافأة يومية أو أسبوعية، مثلا اختيار نوع الأكل، السهر أكثر من الطبيعى بساعة مثلا، مشاهدة أحد أفلام الكرتون هو يحبه أكثر، يختار لعبة معينة، وهى من أكثر الإجراءات المتبعة للسيطرة على الطفل، مشددًا على أن التغذية السليمة فى فترة الحجر الصحى مهمة للحصول على ثبات انفعالى وعدم التعرض الى نوبات غضب.