شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس لجنة مكافحة كورونا»: وعي الشعب بخطر الإصابة تراجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وزارة الصحة والسكان أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها لفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والبروتوكولات العلاجية.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بوزارة الصحة: «كنّا قبل رمضان نأمل خيرًا فى وعى المواطن والآن نخشى رمضان نفسه بسبب تراجع وعى الشعب بخطر الإصابة.. الفترة المقبلة تحتاج إلى تشديد العقوبات على المخالفين لقرارات الحظر».

وشددت الوزارة على مواصلة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، إلى جانب تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقى استفسارات المواطنين، مؤكدة أن لجان التقصّى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تنفذ عملها فى متابعة ورصد الحالات والمخالطين لها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

فى السياق ذاته، أكد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن أكثر من 215 بلدًا وإقليمًا ومنطقة أبلغت عن حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، مشيرًا إلى أن جائحة «كورونا» تسببت فى إرهاق بعض أكثر النُظُم الصحية تقدمًا وتطورًا فى العالم، وأن العمل والالتزام هما السبيل الوحيد لتخفيف آثار تلك الجائحة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه بالممارسات فقط يمكن مكافحة انتقال الفيروس؛ إذا اطلِع الناس مبكرًا على الفاشيات وحُذِّروا منها، وإذا فُعِّلت التدابير المناسبة لاختبار الحالات وتتبعها وعزلها ورعايتها، وحذّرت من انتشار «كورونا» فى اليمن، منوهة بأنه بعد 5 سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحى اليمنى يعانى من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ فى عدد العاملين، غير أن الإمدادات اللازمة للمكافحة غير كافية بشكل كبير، إذ إنها طرحت العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية لكى تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أى ما يزيد على 50% من السكان.

وأشارت المنظمة إلى أن «كوفيد-19» سيظل يُشكِّل تهديدًا كبيرًا للشعب اليمنى والنظام الصحى المتعثر؛ إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.

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