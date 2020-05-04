شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة صدام حسين تهدد بملاحقة مغتصبى أملاك عائلتها قضائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، كل من يستحوذ على ممتلكات عائلتها بالمسائلة القانونية والملاحقة القضائية، وهددت بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية، ونشرت رغد صورة لسيارة يغطيها الغبار عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وقالت: "سنقاضى كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها. وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط فى هذه الأمور لأى سبب لأنهم سيتعرضون للمسائلة القانونية".

وفى وقت سابق هنأت رغد صدام حسين الشعب العراقى بالذكرى 32 لتحرير مدينة الفاو، التى تقع فى شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة المطلة على الخليج العربى، خلال عملية "رمضان مبارك" العسكرية، التى نفذها الجيش العراقى يوم 17 أبريل عام 1988، وطرد القوات الإيرانية منها بعد أن احتلت المنطقة لمدة عامين.

وكتبت رغد، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وعراقنا حر كفاونا الجميلة، نحتفل بانتصاراتنا على أرضنا الطاهرة بإذن الله، وتزاح هذه الغمة بكل ما فيها من سلبيات، كل عام والفاو والعراق بخير".

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وعلى جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن فيروس كورونا، ولاقى مقطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل، حيث اعتبره الكثير فيديو حقيقى وصحيح، إلا أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، نفت حقيقة الفيديو.

وأكدت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، أن "هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو"، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه، الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

وأوضحت رغد صدام حسين أن "الشخص الذى نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين".

ويظهر الرئيس العراقى الراحل فى الفيديو المزعوم، وهو يرأس اجتماعا لعسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد.