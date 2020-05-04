شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـالكهرباء: قرار زيادة الأسعار أو تأجيلها يتوقف على تداعيات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة إعادة هيكلة الدعم عن الكهرباء وأسعار الشرائح الجديدة التى يتم تطبيقها فى يوليو من كل عام، لحين انتهاء الخطة و رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء فى يوليو 2021.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء وفقا للجدول الزمنى لخطة إعادة هيكلة اسعار الكهرباء هذا العام مختلف نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية للفيروس.

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وقال المصدر، إنه سيتم دراسة قرار تطبيق الزيادة الجديدة من عدمه ومدى تأثيره على القطاع المنزلى الذى يمثل النسبة الأكبر من مستهلكى الكهرباء خاصة وأن القطاع الصناعى مستثناه من الزيادة لمدة 5 سنوات وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار المصدر إلى أن هناك تكتما شديدا داخل الوزارة بناء على تعليمات من الدكتور محمد شاكر على خطة إعادة هيكلة الأسعار المفترض أن يتم تطبيقها وفقا للجدول الزمنى فى يوليو المقبل، مشيراً إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لم يحسم حتىى الأن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.