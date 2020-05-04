شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الأحياء دون أعطال فى منصة الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الأحياء دون مشكلات أو أعطال فى منصة الامتحان الإلكترونى، مؤكدين أنهم دخلوا على منصة الامتحان بشكل سريع وسهل دون معوقات فنية أو تكنولوجية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تعقد فى مواعيدها طبقا لجدول الامتحانات ولا تغيير فى المواعيد، مؤكدة أن الطلاب يؤدون الامتحان من منازلهم.

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وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلى مجموعتين، حيث تؤدى المجموعة الأولى الامتحان فى الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية فى الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبنى سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح.