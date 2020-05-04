شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن إزالة 3553 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية إن الدولة تمكنت من استرداد 300 ألف متر مربع بعد إزالة تعديات على أراضى الدولة، خلال الـ4 أيام الماضية، حيث تمت إزالة 616 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 384 فدانا.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، فى تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك نوعين من التعدى الأول تعدى على أملاك الدولة من خلال البناء، والثانى تعدى على أملاك الدولة من خلال الزراعة، حيث تمت إزالة فورية لتلك المخالفات.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية إلى أن المحافظات المصرية بالتعاون مع مديريات الأمن والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون نجحت فى إزالة 3553 حالة تعد على أملاك الدولة، من خلال البناء على أراضى الدولة، بجانب 129 حالة تعد من خلال الزراعة على أراضى الدولة، وتم تسوية كل المخالفات بالأرض.

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ولفت الدكتور خالد قاسم إلى أن هناك جدية فى التعامل مع أى مخالفات منذ 25 مارس الماضى بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء التى جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية لإزالة المخالفات من خلال غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية.

وفى وقت سابق واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائى والبناء على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى بكل حسم لمحاولات بعض المواطنين بالقيام بالتعديات واستغلال الظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه تلقى تقريراً يوم الأحد من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النجاحات التى حققتها المحافظات منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى 25 مارس الماضى، وأضاف شعراوى أن الدولة نجحت خلال الأربع أيام الماضية فى استراداد 300 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها حيث تم تنفيذ 447 حالة إزالة لتلك التعديات واستردادها كاملة.