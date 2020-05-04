شكرا لقرائتكم خبر عن الرى والزراعة تناقشان الانتقال من نظم الرى بالغمر إلى الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتى الزراعة و الرى برئاسة المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، بحضور كل من الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط، و الدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، و من وزارة الزراعة الدكتور عباس عبد الحى رئيس قطاع الخدمات الزراعية و الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس ادارة جهاز تثمين الأراضى و الدكتور حسن على شمس الدين مدير وحده مشروعات تطوير الرى الحقلى و ذلك لمناقشه الانتقال من نظم الرى بالغمر الى الرى الحديث بالأراضى الزراعية.

واستعرضت اللجنة التنسيقية بين الوزارتين فى اجتماعها السابق خطط وآليات تطبيق إستخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين فى ضوء محدودية الموارد المائية و تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث، وذلك لحساب اجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث .

و سبق أن تم توقيع مذكرة مشتركة بين الرى والزراعة تتضمن البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الرى الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة .

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كانت وزارتى الرى والزراعة قد اتفقتا فى اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين الوزارتين بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.

تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة وتنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة، بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الرى الحديثة خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة و تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.

وأشارت وزارة الرى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.