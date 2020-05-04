لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تنشيء وحدة لقياس الرأي العام الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني برئاسة الدكتور أحمد عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام للوزارة، الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة القاهرة .

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الوحدة تضم عددا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين في مجال قياس الرأي العام، قصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة في مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه، ولا سيما الشبابية منها، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة، وقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية في الرأي العام الديني، والعمل المستمر على تطويرها، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في خدمة المجتمع.

وتختص الوحدة، بنشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من وزارة الأوقاف بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام هي معركة الفكر والوعي، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعي الديني منهجًا ثابتًا، مما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، ولا سيما للنشء والشباب، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الديني.