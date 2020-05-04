تأكيد لـ"الخليج 365".. الإسكان تعلن الأسعار الرسمية لشقق دار مصر ونظم السداد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة، اليوم الأحد، في 5 مدن هي (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة).

ويعتبر الطرح الجديد من شقق دار مصر هو الثاني خلال 2020، بعد أن قررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح حجز الوحدات المتبقية من وحدات المرحلة الأولى والثانية من المشروع التي تم طرحهم خلال عامي 2014 و2015.

ويتم طرح 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي- الأخير) فقط، حيث تتواجد الوحدات داخل كمبوند محاط بسور خرساني، مع إمكانية تنفيذ بوابات إلكترونية، كما يوجد شركة للصيانة ونظافة المشروع وكذلك أفراد أمن دائمين، وتتراوح مساحات الشقق من 115 وحتى 150 متر، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وللتقديم في حجز شقق "دار مصر"؛ يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com).

وكان الخليج 365 نشر سعر المتر في شقق دار مصر المطروحه لحجز في 5 مدن، ويمكن معرفه ذلك من هنا..



ونشرت الهيئة كراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث جاءت الأسعار وفقا لكراسة الشروط على النحو التالي:

- مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

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- مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة 150 مترا، 885 ألف جنيه.

- مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ115 متر 583 ألف، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.



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