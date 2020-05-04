شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم الجديدة على أجهزة المحمول وأغذية القطط والكلاب.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة. وينص المشروع على: 1. فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به. 2. تبلغ قيمة هذا الرسم (5%) من قيمة الأجهزة والأجزاء والاكسسوارات مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. Advertisements 3. فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة. 4. تُفرض تلك الرسوم سواء وردت الكلاب والقطط والطيور مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة. 5. تبلغ قيمة الرسم (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم. 6. يتم إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرسوم الجديدة على أجهزة المحمول وأغذية القطط والكلاب.. بالأرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.