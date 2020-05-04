شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: أصناف القطن الموسم الجديد مبكرة النضج وتوفر مياه الرى بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف القطن المصرى يحل جديدها محل قديمها ومتفوقاً عليه فى قدرته الانتاجية ومتميزاً عنه ومرغوباً فى صفات الجودة، هذا وقد أنتج معهد بحوث القطن العديد من الاصناف، لزيادة المساحات المنزرعة والإنتاج الموسم الصيفى الجديد .

وأضاف مدير معهد القطن، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن معهد بحوث القطن نجح فى الفترة الاخيرة من انتاج مجموعة من الاصناف الجديدة المتفوقة فى المحصول والجودة منها، الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه القبلى حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالى مع التبكير فى النضج بالتالى توفير مياه الرى بما لا يقل عن 20% مناسب للزراعة الالية والجنى الالى مناسب للتصنيع المحلي.

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وتابع مدير معهد بحوث القطن،أن الصنف جيزة 94: من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه البحرى يتميز بالإنتاجية المرتفعة حيث يصل انتاجيته الى 12 قنطار/فدان مع تصافى الحليج المرتفع مما جعل التجار يفضلونه عن غيره من الاصناف كما أنه مبكر فى النضج حيث مدة بقاء المحصول فى الارض من 160-170 يوم ويتميز بالشكل المندمج مما يجعله مناسب للجنى الالي. كما يتميز هذا الصنف بالصفات الغزلية المرغوبة لكل من الانتاج المحلى والتصدير الخارجي.

وأكد مدير معهد بحوث القطن، أن الصنف جيزة 96: من طبقة الاقطان فائقة الطول الممتازة ويمثل حالياً قمة الجودة فى هذه الطبقة فى العالم بسبب طول تيلته وانتظامه ومتانة التيلة والغزل كما يتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالى حيث وصل تصافى الحليج الى 120 رطل مبكرا فى النضج من اصناف التصدير الخارجي.

وأوضح " مسعد "، أنه للحصول على اعلى كفاءه انتاجيه من اصناف القطن المصرى المنزرعة يجب تطبيق حزمة التوصيات الفنية للصنف وخاصة فيما يتعلق بالزراعة فى الميعاد المناسب وتنفيذ توصيات المكافحة المتكاملة للآفات مع زراعة القطن فى تجمعات ببذره معتمده من الجمعية الزراعية والالتزام بالمقررات السماديه مع انتظام الرى والجنى المحسن لتحسين رتبة القطن الناتج.