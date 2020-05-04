شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة الجيزة: توزيع أدوات وقاية على العمال وتوعيتهم باستخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شفيق جلال رئيس هيئة نظافة الجيزة، أنه بالتزامن مع الإجراءت التي تنفذها المحافظة في كافة المناطق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حرصت الهيئة على حماية عمالها وموظفيها، بتوزيع أدوات وقاية وتوعيتهم باستخدامها.

وأضاف رئيس الهيئة لـ"الخليج 365" أن الهيئة وفرت كمامات بشكل يومى للعمال لحمايتهم بالإضافة لقفازات جلد يتم غسلها بشكل يومى، مع الاستمرار في تعقيم الورش والسيارات والمكاتب، والعمل على توعيتهم فى الشارع بطرق الوقاية وأعراض الإصابة وطريقة استخدام الكمامات.

وقدم جلال الشكر للعاملين بهيئة النظافة، "عمال وسائقين"، مؤكدا أنهم يقومون على أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع من أجل الحفاظ علي البيئة، ولم يتغيبوا عن أداء واجبهم، مشيرا إلى أنه تم توزيع كمامات وقفزات وزجاجات مطهرات على العاملين الميدانين وعمال النظافة وسائقى مركبات النظافة بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قاد حملات التطهير ميدانيا، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشاة خلال يوم واحد واكثر من 20 قرية بالمراكز مؤكدا علي استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا علي سلامة المواطنين .

وأشار راشد إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا، كما كلف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير .