الصحة تكشف سيناريوهات إدارة أزمة كورونا بعد تخطى الـ6 آلاف إصابة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسرت مصر حاجز الـ 6 آلاف مصاب بفيروس كورونا لتسجل بحسب آخر إحصاء 6193 حالة ما يعنى تسارع الإصابات، والتى بلغت فى آخر أسبوع 1874 بنسبة 30.2 % من إجمالى الإصابات، وارتفع إجمالى الوفيات لـــ415 حالة وفاة، وكان عدد الوفيات 108 آخر أسبوع بنسبة 26%.

1- بدأ تطبيقها الخميس الماضى بعد تجاوز الـ 5 آلاف إصابة

2 - التوسع فى أماكن الحجر على حساب مستشفيات العزل

3- نقل الحالات البسيطة مباشرة إلى نزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق دون مرورها بالمستشفيات.

4- الاستعانة بـ 34 مستشفى حميات وصدر ودخولهم منظومة العزل مع رفع الكفاءة

5- زيادة التجهيزات والأطقم الطبية المؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة والتى بلغ عددها 14 مكانًا بين نزل شباب وفنادق ومدن جامعية.

6- الفرق الطبية تتعامل مع المصابين وفق البروتوكول العلاجي الذي أعدته اللجنة العلمية بالوزارة، خاصة الحالات بدون أعراض أو أعراض خفيفة وبالتالي لا حاجة لعزلها في المستشفيات.

7- إصدار وزارة الصحة تعريفًا جديدًا لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وهو ما وسّع دائرة الاشتباه في المصابين".

8- حال الاتجاه لتطبيق العزل المنزلي سيكون للحالات التي لا تعاني من أعراض للفيروس أو لديها أعراض بسيطة، على أن يقوم الطبيب والممرض بمجموعة من الإجراءات تضمن سلامة تطبيق العزل المنزلي".