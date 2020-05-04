شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: القطاع الصناعى خارج خطة الدولة لإعادة هيكلة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الصناعى بالدولة سيكون خارج خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء ورفع الدعم نهائياً فى يوليو 2021.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القطاع الصناعى مستثنى من أى زيادات فى أسعار الكهرباء لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن بعد انتهاء هذه الفترة يتم إعادة النظر فى تكلفة الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.