شكرا لقرائتكم خبر عن شباب العريش يوزّعون عصائر و«كنافة بالقشطة» على روح الشهيد أحمد منسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وزّع عدد من شباب من مدينة العريش فى شمال سيناء، السبت، «الكنافة بالقشطة» على روح الشهيد عقيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.
وقال محمد بكير، أحد الشباب المتطوعين فى هذه الفاعلية، إن شباب حى «أبو صقل» بمدينة العريش ينظمون مبادرة يومية تحت اسم «إفطار صائم» لتوزيع الوجبات السريعة والعصائر والتمور وغيرها من الحلوى على سائقى السيارات التى تمر من على الطريق الدولى أمام الحى.
وأضاف «بكير» أنه تم توزيع الكنافة بالقشطة والعصائر والتمور على روح الشهيد «أحمد منسى» قائد الكتيبة 103، مشيرًا إلى أن مبادرة «إفطار صائم» مبادرة سنوية من شباب الحى.
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